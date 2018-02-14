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Bankalara ibraz edilen çek tutarı Ocak'ta 87 milyar lira oldu

2018’in ilk ayında, bankalara ibraz edilen 360 bin keşideciye ait 2,3 milyon adet çekin toplam tutarı 87 milyar TL oldu.

Bankalara ibraz edilen çek tutarı Ocakta 87 milyar lira oldu

14 Şubat 2018 16:56

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, Aralık ayı çek raporunu yayımladı. Verilere göre; 2018’in ilk ayında bankalara ibraz edilen 360 bin keşideciye ait 2,3 milyon adet çekin toplam tutarı 87 milyar TL oldu. 2017 yılının aynı ayına göre; çek tutarı %26, keşideci sayısı %2, çek adedi ise %11 arttı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı azaldı

Ocak ayında, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 11 bin keşideciye ait 43 bin adet çekin toplam tutarı 1,8 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 3 bin keşideciye ait toplam 171 milyon TL tutarındaki 4,4 bin adet çek daha sonra ödendi. Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 19, keşideci sayısı %36, adet ise %34 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranı düştü

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalarak yüzde 2,1, adet olarak ise 1,3 puan azalarak yüzde 1,9 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Adana; keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla %6,7 ile Mardin, %6,4 ile Sivas, %6,4 ile Osmaniye, %6,2 ile Artvin ve %4,7 ile Bitlis oldu. 

 

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