Edinilen bilgilere göre, vatandaşların banka hesaplarından bilgileri dışında para çekildiği bilgisi üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü özel bir ekip kurarak çalışma başlattı. Çalışma kapsamında vatandaşların bilgileri dışında paralarının çekildiği bankamatikler belirlenerek, güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde bankamatiklere dışarıdan düzenek yerleştirilmediği, sadece kart şifrelerini deşifre etmek için kamera yerleştirildiği tespit edildi. Çalışmalarını hızlandıran polis ekipleri, bankamatikleri incelemeye alarak kart kopyalama düzeneklerinin bankamatiklerin içine yerleştirildiğini belirledi. Polis, bankamatiklerin içerisinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucu bankamatiklerin bakım işlerini yapan özel bir şirket çalışanının kart kopyalama düzeneğini bankamatiklerin içine yerleştirdiği tespit edildi. Bankamatiklerin iç kısmına düzenek yerleştiren şüphelinin Emrah E. olduğunu belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucu Emrah E.’nin dolandırıcılıktan kaydı olan Koray G. ile bağlantısı olduğu tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, yapılan dolandırıcılığın iç yüzünü deşifre etti. İddiaya göre Koray G., Umut G. ve Nevzat Ö. isimli şüpheliler, bir eğlence mekanında tanıştıkları özel bir üniversitede mekatronik bölümünde okuyan Ramazan Ç. ile Pendik’te lüks bir sitede ev kiraladı. Ramazan Ç., kiralanan evde kartların kopyalanması için bankamatik içerisine yerleştirilecek bir düzenek geliştirdi. Ramazan Ç., geliştirdiği düzeneği çocukluk arkadaşı Emrah E.’ye vererek bankamatiklere yerleştirdi. Yerleştirilen düzenekle kart bilgilerini kopyalayan şebeke üyeleri, ardından bankamatiklere yerleştirdikleri kameralarla kartların şifrelerini deşifre ederek vurgun yaptı.

Teknik ve fiziki takiplerini tamamlayan polis ekipleri, şebekenin Pendik’teki adresine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Umut G., Koray G., Nevzat Ö., Ramazan Ç., ve Emrah E. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 3 adet kart kopyalama düzeneği, 2 adet kamera düzeneği, 5 adet bilgisayar, 10 bin TL nakit para, 2 hard disk, 8 adet cep telefonu ile şüphelilerin kullandığı peruk ele geçirildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde, şüpheli Emrah E.’nin bankamatik içerisine düzenek yerleştirdiği görülüyor. Bankamatiklerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şebeke üyeleri bankamatiklerden para çekiyor. Şebeke üyelerinin tanınmamak için peruk taktıkları da kameralara yansıyor. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise, ekiplerin Pendik’teki adrese yaptıkları baskın anı görülüyor. Evde yapılan aramalarda ele geçirilenler de polis kamerası tarafından kaydediliyor.

Yeni yöntemle 3 ayda 2 milyon liralık vurgun

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin yaklaşık 3 ay içerisinde 20 bin vatandaşın kart bilgilerini kopyalayarak 2 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi. Yapılan dolandırıcılık yönteminin ise Türkiye ve dünyada ilk kez kullanıldığı ortaya çıktı. Polis ekipleri Ramazan Ç.’ye vurgun parasıyla alınan bir otomobile de el koydu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilenirken, emniyet kaynakları dolandırıcılık çetesinin çökertilmesiyle yaklaşık 10 milyonluk vurgunun engellendiğini belirtti.

Tugay Saday

