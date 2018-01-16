Diğer
Kategoriler

Bankamatik farelerini vatandaş böyle yakaladı

Kocaeli, Bursa gibi vilayetlerde ATM'lere dadanan çete, Yalova'da vatandaşlar tarafından yakalandı.

Bankamatik farelerini vatandaş böyle yakaladı

16 Ocak 2018 12:09

Olay, Yalova'da bir bankanın İstanbul Caddesi üzerindeki ATM'sinde meydana geldi. Dolandırıcıların taktığı aparat, ATM'den para çekmek isteyen vatandaşın elinde kaldı. Bu sırada bankamatik çevresinde bekleyen dolandırıcılardan biri, banka müşterisinin elinden aparatı alarak kaçtı. Çok sayıda esnaf ve vatandaş, kaçan şahısları Yağmur Sokak başında bulunan bir marketin önünde yakaladı. Arbede sırasında yaşanan boşluktan faydalanan zanlılar marketin bodrumuna saklanmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis, isimleri öğrenilemeyen iki zanlıyı bodrumdan çıkartarak gözaltına aldı. Suç aleti aparatsa bir bisiklette bulundu. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. 

Saim Çotuk
 

Etiketler: bankamatik

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç