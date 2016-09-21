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Bankamatikte yardım bahanesiyle vurgun...

Bursa’da dolandırıcılık suçundan cezaevine girip Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanarak serbest kalan Ö.Ş. 5 ayrı vatandaşın bankamatik önünde yardım etme bahanesiyle 10 bin lirasını dolandırdı. Bursa polisi tarafından suçüstü yakalanan zanlı bir kez daha aynı suçtan adliyeye sevk edildi.

Bankamatikte yardım bahanesiyle vurgun...

21 Eylül 2016 10:45

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce yaşlı insanları yardım etme bahanesiyle dolandırıp paralarını alan 25 yaşındaki Ö.Ş., polis tarafından yakalanmış çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bir müddet cezaevinde kalan Ö.Ş. serbest kalmıştı. Cezaevinden çıkar çıkmaz aynı şekilde suç işlemeye devam eden Ö.Ş., Osmangazi İlçesinde 5 ayrı yaşlı kişiyi ATM önünde yardım etme bahanesiyle kandırıp paralarını aldı. En son Nalbantoğlu Mahallesindeki bir ATM önünde yaşlı bir şahsı kandırmaya çalıştığı sırada esnaf tarafından farkedilip ihbar edilen Ö.Ş. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan Ö.Ş. aynı suçtan yeniden adliyeye sevkedildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. 

Etiketler: bankamatik


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