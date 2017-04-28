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Bankanın kadın müdürünün başına silah dayadı, 3 milyon TL havale yaptırdı

İstanbul Maltepe’de, bir bankanın kadın müdürünün başına silah dayayan iş adamı, hesabına 3 milyon lira para aktardı. Paranın 1 milyon 330 bin lirasını 12 ayrı hesaba havale eden iş adamı, polis ekiplerince yakalanırken, hesaplar bloke edildi.

Bankanın kadın müdürünün başına silah dayadı, 3 milyon TL havale yaptırdı

28 Nisan 2017 16:24
Bankanın kadın müdürünün başına silah dayadı, 3 milyon TL havale yaptırdı - Tıkla İzle

Olay, dün Maltepe’de yaşandı. İddiaya göre, iş adamı R.K.A., her zaman çalıştığı bankaya gitti. Özel bankanın kadın müdürünün odasına yönelen şahıs, borçları olduğunu söyleyerek yardım istedi. İkili sohbet ederken R.K.A. tabancasını çekti ve banka müdürünün başına dayayarak, "Hesabıma 3 milyon lira aktaracaksın" dedi. Bankanın kadın müdürü, korku ve dehşet içinde iş adamını sakinleştirerek engel olmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bu sırada durumu fark eden güvenlik görevlisi odaya girdi. Ancak, R.K.A., bankacıyı vurma tehdidiyle görevlinin tabancasını elinden aldı.

Panik butonuna basarak polise haber verdi
Banka müdürü, iş adamının tehditleri üzerine, 3 milyon lirayı R.K.A.’nın hesabına aktardı. R.K.A., hesabına geçen paranın 1 milyon 330 bin lirasını 12 kişiye havale etti. Banka görevlisi bu işlemler yapılırken panik butonuna basarak polise haber verdi. Kısa süreden bankaya ulaşan polis ekiplerinin kapıda beklediğini anlayan banka müdürü, iş adamını sakinleştirerek, "Yapacak bir şey yok olan oldu. Sonra hesap yaparız" diyerek R.K.A.’yı uğurladı. Tehditle hesabına 3 milyon lira aktaran iş adamı kapıdan çıktığı anda polis ekiplerince gözaltına alındı.
Banka yetkilileri R.K.A. ve havale yaptığı 12 hesaba bloke koydurdu. Gözaltına alınan R.K.A., işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. İki ayrı suçtan kaydı olan şüphelinin ifadesinde kimseye bir şey yapma niyetinde olmadığını, karton işi yaptığını ve borçlandığını söylediği öğrenildi.
Bankanın kameralarına yansıyan görüntülerde ise iş adamının banka müdürünün odasına girdiği görülüyor. Daha sonra güvenlik görevlisinin banka müdürünün odasına yöneldiği görüntülere yansıyor.

Sadık Kahraman 

 

Etiketler: İstanbul, soygun


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