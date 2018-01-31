Diğer
Kategoriler

'Banker Bilo' filmi bir kez daha gerçek oldu

Son dönemde insan kaçakçılığı olaylarında sıkça yaşanan 'Banker Bilo' sahnesi Artvin'de bir kez daha gerçek oldu.

Banker Bilo filmi bir kez daha gerçek oldu

31 Ocak 2018 15:40

Şener Şen ve İlyas Salman’ın başrollerini oynadığı 'Banker Bilo' filmindeki 'Maho' karakteri, köylüleri Almanya yerine İstanbul'a bırakırken, aynı sahne İstanbul ve Ankara’ya gitmek üzere Türkiye’ye yasadışı yollarla giren 103 Afganistan ve Pakistan uyruklu şahsın başına geldi. Kaçak Afgan ve Pakistanlılar, Yusufeli-Artvin yoluna ve Artvin-Borçka yoluna bırakıldı. 

Edinilen bilgiye göre, İran üzerinden yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 103 kaçak, Ankara ve İstanbul’a gitme amacıyla insan kaçakçılarının tuzağına düştü.

Erzurum üzerinden Artvin’e ulaşan kaçaklara İstanbul ve Ankara’ya geldikleri söylenerek Yusufeli’nden başlanılarak bindirildikleri kamyonundan yol boyunca Borçka ilçesine kadar 110 kilometrelik bir yol üzerinde bırakıldılar.

Yol boyunca tünellere ve yol kenarına sığınan yabancı uyruklu şahıslar daha sonra Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından toplanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu vatandaşlar Afganistan ve Pakistan’dan İstanbul ve Ankara'ya gitmek için kendilerinden para toplandığını dile getirdiler.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu vatandaşların işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edileceği öğrenildi. 

Hasan Fehmi Demir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç