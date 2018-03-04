Bankta oturan kadının altınları çalındı

Olay, Güres Caddesinde bir AVM'nin girişinde yaşandı. Bankta oturan Remziye Turhan, bir şey sorma bahanesiyle yanına yaklaşan orta yaşlarda bir kadının, boynundaki 8 cumhuriyet altını bağlı olan kolyeyi çaldığını iddia etti. Kadının yanından ayrıldığı sırada altınlarının çalındığını fark ettiğini aktaran Turhan, durumu çevredeki vatandaşlara gözyaşı içinde anlattı. Vatandaşların da polise haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, altınları çalındığını iddia eden kadının ifadesini alıp çevredeki kamera kayıtlarını inceledi.