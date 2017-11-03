Bankta yatan adamın içler açısı hali

Iğdır merkez Haydar Aliyev parkının yanında bulunan insanlık anıtının etrafında ki bankın üzerinde yatan şahısı gören vatandaşlar yetkililerin bu kadar duyarsız olmasına tepki gösterdi.

Bir tarafta Emniyetin diğer tarafta Belediyenin ortada ise insanlık anıtının olduğunu belirten Bülent Karaçoban isimli vatandaş, “Söylenecek ne var. Bir tarafta karakol, bir tarafta Belediye ortada ise insanlık anıtı. Buda insanlığın geldiği son nokta işte görüyorsunuz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz” dedi.

Ercan Tunç