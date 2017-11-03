Diğer
Kategoriler

Bankta yatan adamın içler açısı hali

Iğdır’da insanlık anıtının etrafında bulunan banklardan birinde uyuya kalan ve ismi öğrenilemeyen vatandaş dikkatlerden kaçmadı.

Bankta yatan adamın içler açısı hali

03 Kasım 2017 09:11

Iğdır merkez Haydar Aliyev parkının yanında bulunan insanlık anıtının etrafında ki bankın üzerinde yatan şahısı gören vatandaşlar yetkililerin bu kadar duyarsız olmasına tepki gösterdi.

Bir tarafta Emniyetin diğer tarafta Belediyenin ortada ise insanlık anıtının olduğunu belirten Bülent Karaçoban isimli vatandaş, “Söylenecek ne var. Bir tarafta karakol, bir tarafta Belediye ortada ise insanlık anıtı. Buda insanlığın geldiği son nokta işte görüyorsunuz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz” dedi.

Ercan Tunç

Etiketler: bankta yatan adam, evsiz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç