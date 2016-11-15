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Banvit: 79 - AS Monaco: 65

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde baştan sona Banvit üstünlüğü ile geçen karşılaşmada Bandırma temsilcisi, güçlü rakibi AS Monaco'yu 79-65 mağlup etti.

Banvit: 79 - AS Monaco: 65

15 Kasım 2016 22:01

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Bandırma Temsilcisi Banvit, Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu'nda AS Monaco'yu ağırladı. Baştan sona Banvit üstünlüğü ile geçen karşılaşmada Banvit, güçlü rakibi AS Monaco'yu 79-65 mağlup etti.

Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Sasa Maricic xx, Martin Horozov xx, Luka Kardum xx
Banvit: Doğukan x, İsmail Cem x 2, Muric xx 6, Kulig xx 9, Orelik xxxx 25, Erkin x, Metehan x, Merthan x, Vidmar xxx 18, Chappell x, Can Mutaf xx 10, Theodore xx 9
Başantrenör: Sasa Filipovski
AS Monaco: Bost x 6, Wright x 4, Amara Sy x 3, Gladyr xxx 15, Aboudou x 2, Rigot x, Fofana x, Caner-Medley xxx 13, Shuler xx 7, Ouattara xxx 15
Başantrenör: Zvezdan Mitrovic
1. Periyot: 17-16 (Banvit lehine)
Devre: 34-32 (Banvit lehine)
3. Periyot: 60-50 (Banvit lehine)
5 faul alan: Amara Sy (AS Monaco) 

İbrahim Aldemir

Etiketler: banvit, basketbol şampiyonlar ligi


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