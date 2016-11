Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Bandırma Temsilcisi Banvit, Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu'nda AS Monaco'yu ağırladı. Baştan sona Banvit üstünlüğü ile geçen karşılaşmada Banvit, güçlü rakibi AS Monaco'yu 79-65 mağlup etti.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Sasa Maricic xx, Martin Horozov xx, Luka Kardum xx

Banvit: Doğukan x, İsmail Cem x 2, Muric xx 6, Kulig xx 9, Orelik xxxx 25, Erkin x, Metehan x, Merthan x, Vidmar xxx 18, Chappell x, Can Mutaf xx 10, Theodore xx 9

Başantrenör: Sasa Filipovski

AS Monaco: Bost x 6, Wright x 4, Amara Sy x 3, Gladyr xxx 15, Aboudou x 2, Rigot x, Fofana x, Caner-Medley xxx 13, Shuler xx 7, Ouattara xxx 15

Başantrenör: Zvezdan Mitrovic

1. Periyot: 17-16 (Banvit lehine)

Devre: 34-32 (Banvit lehine)

3. Periyot: 60-50 (Banvit lehine)

5 faul alan: Amara Sy (AS Monaco)

İbrahim Aldemir