Banvit, Alman rakibini ağırlayacak

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin geçen sezonki finalisti Banvit, C Grubu’nda çıkacağı dördüncü maçında Almanya'nın Medi Bayreuth takımını konuk edecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde Turuncu - yeşillilerde sakat oyuncu bulunmazken, Banvit'in Medi Bayreuth maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor: Adonis Thomas, Damian Kulig, Tolga Geçim, Can Altıntığ, Erkin Şenel, Metehan Akyel, Andy Rautins, Gasper Vidmar, Rıdvan Öncel, Tony Taylor, Angelo Caloiaro ve Ragıp Berke Atar.

Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 118 karşılaşmada 67 galibiyet, 1 beraberlik ve 50 mağlubiyet alarak yüzde 56 galibiyet yüzdesi elde etti. Avrupa'da geçen hafta zorlu Yunanistan deplasmanında AEK'i 70 - 74 mağlup eden Banvit, bu karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılarak Avrupa'da galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor. Banvit bu zorlu karşılaşmada taraftarının desteğini bekliyor.

İbrahim Aldemir

