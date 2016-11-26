Spor Toto Basketbol Lig MAÇ SONUCU: Gaziantep Basketbol: 69 - Banvit: 60

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbol kendi sahasında Banvit'i ağırladı. Gaziantep temsilcisi karşılaşmadan 69-60 üstünlükle ayrıldı. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde üstün oyunuyla dikkat çeken ev sahibi Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 21-13 önde kapattı. İkinci çeyreğe etkili başlayan konuk ekip Banvit, Kulig ve Mutaf ile bulduğu sayılarla farkı bire kadar indirdi. İkinci çeyreğin son bölümünde kontrolü tekrar eline alan Gaziantep Basketbol, Jefferson ve Ivanov ile bulduğu sayılarla mücadelenin ilk yarısını 33- 26 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Gaziantep Basketbol, üçüncü çeyreği 48-43 önde kapatan taraf oldu.

Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Gaziantep Basketbol, Denmon ve Balazic ile bulduğu 3'lüklerle farkı 9 sayıya kadar çıkartıp mücadeleden 69-60 üstünlükle ayrıldı. Gaziantep Basketbol'da Denmon, 22 sayı üreterek maçın yıldızı oldu.

Salon: Karataş

Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Alper Özgök xx, Serhat Büker xx

Gaziantep Basketbol: Rauntins xx 17, Altan x 3, Denmon xxxx 22, Ruzic x, Balazic xx 7, Cherry xx 3, Jefferson xx 12, Ivanov xx 5

Başantrenör: Stefanos Dedas

Banvit: Doğukan x, İsmail Cem x, Muric xx 9, Kulig x 11, Orelik x 13, Erkin x, Metehan x 2, Merthan x, Vidmar xx 6, Chappell xx 5, Can Mutaf xxx 14

Başantrenör: Sasa Filipovski

1. Periyot: 21-13 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 33-26 (Gaziantep Basketbol lehine

3. Periyot: 48- 43 (Gaziantep Basketbol lehine)

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek