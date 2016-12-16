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Banvit, Beşiktaş'ı konuk ediyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 11. hafta karşılaşmasında Banvit, Bandırma’da Beşiktaş Sompo Japan takımını misafir ediyor.


16 Aralık 2016 11:30

Ligde geçtiğimiz hafta İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'ye 76-71 mağlup olan Banvit, kendi sahasında TOFAŞ'ı 76-63 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan takımını misafir ediyor. Yarın Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak olan müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Banvit'in Amerikalı yıldız oyuncusu Jordan Theodore 21,4 sayı ortalaması ile oynarken aynı zamanda 6,8 asist ortalaması yakaladı. Amerikalı yıldız oyun kurucu bu maçta 13 sayı daha bulduğu takdirde lig tarihindeki 1000'nci sayısına ulaşmış olacak. Gediminas Orelik ise ligin ilk 10 haftasında 7,3 ribaund ortalaması ile mücadele etti. Lig tarihinde toplam 424 maça çıkan ve 259 galibiyet elde eden Banvit, yüzde 61 galibiyet yüzdesi tutturdu. Banvit ile Beşiktaş Sompo Japan lig tarihinde bu zamana kadar 29 kez karşılaşırken Banvit, 16 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Yeşil-turunculu ekip kendi sahasında oynayacağı bu önemli maçı kazanmanın planlarını yapıyor.  

İbrahim Aldemir
 

Etiketler: banvit


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