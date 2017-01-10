Türkiye'de tavuk üretiminde önemli markalardan Banvit, şirketin yüzde 79,48'ini 915 milyon 64 bin 403 liraya dünyanın önemli tavuk üreticilerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH şirketine satış sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridi: "Şirketimizin hakim hissedarları Vural Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investments PJS ("Hissedarlar") tarafından iletilen güncel bilgiye göre şirketimizin toplam ödenmiş sermayesinin yaklaşık yüzde 79.48'ine tekabül eden ve Hissedarlar'ın mülkiyetinde bulunan hisselerin tamamının satışına ilişkin olarak 9 Ocak 2017 tarihinde Hissedarlar ile dünyanın en büyük tavuk üreticilerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır.

Yine Şirketimize iletilen bilgiler çerçevesinde, Sözleşme'nin imzalanmasını takiben BRF ile Katar merkezli Qatar Investment Authority iştiraki olan Qatar Holding LLC arasında, %60 BRF, %40 ise QH'de bulunmak kaydıyla yeni bir ortaklık oluşturulacağı, Yeni Ortalık'ın kurulması ile birlikte Sözleşme tahtında alıcının tüm haklarını devralacak olup, işlemin kapanışı ile birlikte Yeni Ortaklık, Şirketimizin paylarının %79.48'inin sahibi olacağı anlaşılmaktadır.

Sözleşme'de toplam satın alma bedeli hisse başına 11,51 TL olmak üzere toplam 915 milyon 64 bin 403,2472 TL olarak belirlenmiş olsa da anılan tutar Rekabet Kurulu izni ve Sözleşme'de belirlenen diğer gerekli ön koşulların sağlanması akabinde hisse devrinin yapılacağı tarih itibariyle düzenlenecek ara bilanço ve gelir tablosu çerçevesinde belirlenecek olan net borçluluk durumu, işletme sermayesi, FAVÖK ve ilgili tarihteki ABD Doları/Türk Lirası döviz kuruna dayalı olarak gerçekleştirilecek fiyat uyarlamalarına tabi olarak azalabilecek veya artabilecektir. Ödeme Sözleşme'de belirtilen ABD Doları/Türk Lirası döviz kuruna göre ABD Doları üzerinden yapılacaktır.

Sözleşmede belirtilen koşulların gerçekleşmesini müteakip hisse devir işlemi tamamlandıktan sonra Yeni Ortaklık bakımından "pay alım teklifi" yükümlülüğü ortaya çıkacak olup, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II 26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'ne göre ilgili pay alım teklifi için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacağı tarafımıza bildirilmiştir".