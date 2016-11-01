Banvit, Bandırma'da yarın akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Çek Cumhuriyeti temsilcisi CEZ Nymburk takımını konuk ediyor. Karşılaşma Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta Banvit, Almanya'da Fraport Skyliners takımını 70-86 mağlup etmişti. CEZ Nymburk ise kendi sahasında Ironi Nahariya takımını konuk etmiş ve sahadan 78-66 galibiyetle ayrılmıştı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit'in Amerikalı yıldız oyuncusu Jordan Theodore 20 sayı ve 6 asist ortalaması ile oynarken, Litvanyalı oyuncu Gediminas Orelik ise 7 ribaund ortalaması yakaladı.

Banvit Avrupa Arenası'nda bugüne kadar oynadığı 99 karşılaşmada 55 galibiyet ve 44 mağlubiyet alarak yüzde 55 galibiyet yüzdesi elde etti. Yeşil-turunculu ekip kendi sahasında oynayacağı bu önemli maçı kazanarak FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

Türker Yeşil

BALIKESİR