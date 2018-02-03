Banvit deplasmandan galibiyetle döndü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Banvit, deplasmanda Eskişehir Basket'i 81-80 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski, "Öncelikle galibiyetten dolayı takımımı tebrik ediyorum. Eskişehir açısından da onlar kazanmış olsaydı hak edilmiş bir galibiyet olacaktı onlar için de. Sonunda onlar için şanssız bir durum vardı. Son atışı kaçırdılar. Tabii öncesinde de biz serbest atış kaçırdık. Baktığımız zaman deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Eskişehir çok iyi bir takım. Çok iyi bir koça sahip, düzenli oynayan bir takım. Onlara karşı önemli bir galibiyet aldık. Bugün özellikle Eskişehir takımı 2 önemli eksiğine rağmen takım gibi iyi mücadele verdiler sahada. Özellikle Baron’u durdurmakta zorluk çektik. Bunların toplamında galibiyet için çok mutluyum. Çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kadir Arslan

