Banvit tek sayıyla kaybetti

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 7. hafta maçında Banvit, sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Ucam Murcia'ya 62-63 mağlup oldu.
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Lorenzo Baldini, Boris Krejic, Wojciech Liszka
Banvit: Alex Perez 14, Devin Oliver 4, Ercan Osmani 2, Tolga Geçim 7, Jordan Morgan 10, Şehmus Hazer 8, Ragıp Berke Atar 4, Mckenzie Moore 13
Başantrenör: Ahmet Gürgen
Ucam Murcia: Alex Urtasun 10, Charlon Kloof 8, Damjan Rudez 5, Brad Oleson 10, Emanuel Cate 6, Marcos Delia 8, Kevin Tumba 3, Sadiel Rojas 6, Askia Booker 7
Başantrenör: Javi Juarez
1. Periyot: 21-22 (Ucam Murcia lehine)
Devre: 33-42 (Ucam Murcia lehine)
3. Periyot: 47-51 (Ucam Murcia lehine)