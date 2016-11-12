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Banvit, TOFAŞ'I konuk ediyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 6. hafta karşılaşmasında Banvit, yarın saat 15.00'de Bandırma’da TOFAŞ'ı konuk edecek.


12 Kasım 2016 16:48

Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Best Balıkesir'i 98-102 mağlup eden Banvit, kendi sahasında Anadolu Efes'e 83-89 mağlup olan TOFAŞ takımını misafir ediyor. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Banvit'in Amerikalı yıldız oyuncusu Jordan Theodore 22,8 sayı ortalaması ile oynarken aynı zamanda 7,2 asist ortalaması yakaladı. Gediminas Orelik ise ligin ilk 5 haftasında 6,8 ribaund ortalaması ile mücadele etti. Lig tarihinde toplam 419 maça çıkan ve 256 galibiyet elde eden Banvit, yüzde 60 galibiyet yüzdesi tutturdu. Tofaş ile Banvit lig tarihinde bu zamana kadar 16 kez karşılaşırken, Banvit 15 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Yeşil-turunculu ekip, kendi sahasında oynayacağı maçı kazanarak ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor. 

İbrahim Aldemir
 

Etiketler: banvit, Tofaş


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