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Banvit, Türkiye Kupası yolunda Pınar Karşıyaka'yı farklı geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarının son maçında Banvit, Bandırma’da oynanan mücadelede Pınar Karşıyaka’yı 19 sayı farkla 84-65 mağlup etti ve son şampiyon unvanıyla Türkiye Kupası’na katılma hakkı elde etti.

Banvit, Türkiye Kupası yolunda Pınar Karşıyakayı farklı geçti

13 Ocak 2018 18:00

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarının son maçında Banvit, Bandırma’da oynanan mücadelede Pınar Karşıyaka’yı 19 sayı farkla 84-65 mağlup etti ve son şampiyon unvanıyla Türkiye Kupası’na katılma hakkı elde etti.

Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Altuğ Köselerli xxx, Can Mavisu xxx
Banvit: Adonis Thomas xx 12, Angelo Caloiaro xx 13, Gasper Vidmar xx 12, Tony Taylor xxx 17, Andy Rautins xxx 17, Rıdvan Öncel x 4, Erkin Şenel x 2, Şehmus Hazer x 3, Damian Kulig x 4
Pınar Karşıyaka: A.Güven x 4, D.Kennedy xx 7, M.Türen xx 12, D.Waters x 4, B.Uğurlu xx 10, J.Jones xxx 13, M.Banic xxx 15
1. Periyot: 19 - 10 (Banvit lehine)
Devre: 43 - 29 (Banvit lehine)
3. Periyot: 67 - 48 (Banvit lehine) 

İbrahim Aldemir
 

 

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