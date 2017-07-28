Banvit'ten İsrailli gazeteciye kınama

Banvit Basketbol Kulübü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medya üzerinden İsrailli gazeteci David Pick'in yayınladığı 'Banvit Sasa Filipovski'yi kovdu.' haberi tamamen yalandır" denildi.

Banvit Basketbol Kulübü Sportif Direktörü Turgay Çataloluk İsrailli Gazeteci Pick'in sosyal medya paylaşımları ile ilgili şunları söyledi:

"Bugün sosyal medya üzerinden yayınlanan koçumuz Sasa Filipovski'nin kovulduğu haberleri yalandır. Özellikle İsrailli gazeteci David Pick'in Twiter'da yayınladığı mesaj tamamıyla hayal ürünü ve rezalettir. Önümüzdeki sezon da takımın başına olacak olan antrenörümüz Sasa Filipovski ailesi birlikte ülkesi Slovenya'da tatilini sürdürmektedir. 10 Ağustos tarihinde başlayacak olan sezon hazırlıklarında takımın başında olacaktır. Bu tür sosyal medya üzerinde uydurulan ve kamuoyunu manipüle eden yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."

İbrahim Aldemir

