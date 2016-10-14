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Banyoda kendini astı

Sinop’ta bunalıma giren bir kişi, banyoda kendisini hortumla tavana asarak intihar etti.

Banyoda kendini astı

14 Ekim 2016 12:42

Edinilen bilgiye göre olay, Sinop’un merkez Gelincik Mahallesi 8 nolu apartmanın birinci katında gece geç saatlerde meydana geldi. Bir süredir ailevi sorunları olduğu öğrenilen ve Eskişehir’de üniversitede okuyan Ali İhsan Tekin (25), Sinop’ta evde yakınları olmadığı sırada banyoda kendisini banyo hortumuyla tavana astı. Gençten haber alamayan yakınları, sabah saat 10.00 sıralarında Tekin’i banyoda asılı vaziyette buldu. Durumun sağlık ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali İhsan Tekin’in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sinop Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakınları, gencin derslerinde çok başarılı olduğunu, bir süredir ailevi sorunlarının bulunduğunu ancak intihar edecek bir kişilikte olmadığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Osman Aksu

Etiketler: intihar


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