Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 26 Ekim’den bu yana aranan Mehmet Urak’ın Sarıçam ilçesinde olduğu ihbarını aldı. 1’i ağır 3 kişiyi yaralama suçundan aranan Urak’ı yakalamak için harekete geçen ekipler, şüpheliyi ekmek almak üzereyken bir fırında yakaladı. Bunun üzerine Urak, kontrol için Adli Tıp'a, ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Geçtiğimiz 26 Ekim tarihinde meydana gelen bar çıkışı iki grup arasında çıkan kavganın büyümesiyle Mehmet Urak, tabancasıyla ateş edip Kürşat Soysal’ı (36) başından, kardeşi Hamit Soysal’ı (33) ve Cihan Oral’ı (23) da ayaklarından yaralama suçundan aranıyordu.

Umutcan İşledici

