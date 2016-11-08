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Bar çıkışı 1’i ağır 3 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Adana’da bar çıkışında kavga edip 1’i ağır olmak üzere 3 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı.

Bar çıkışı 1i ağır 3 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

08 Kasım 2016 20:58

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 26 Ekim’den bu yana aranan Mehmet Urak’ın Sarıçam ilçesinde olduğu ihbarını aldı. 1’i ağır 3 kişiyi yaralama suçundan aranan Urak’ı yakalamak için harekete geçen ekipler, şüpheliyi ekmek almak üzereyken bir fırında yakaladı. Bunun üzerine Urak, kontrol için Adli Tıp'a, ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Geçtiğimiz 26 Ekim tarihinde meydana gelen bar çıkışı iki grup arasında çıkan kavganın büyümesiyle Mehmet Urak, tabancasıyla ateş edip Kürşat Soysal’ı (36) başından, kardeşi Hamit Soysal’ı (33) ve Cihan Oral’ı (23) da ayaklarından yaralama suçundan aranıyordu. 

Umutcan İşledici
 

Etiketler: bar


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