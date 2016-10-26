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Bar çıkışı kavga: 3 yaralı

Adana’da bar çıkışı yaşanan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Bar çıkışı kavga: 3 yaralı

26 Ekim 2016 11:59

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’nde gece saat 03.00’de meydana geldi. İddiaya göre, barda eğlenen Kürşat S. (36) ve kardeşi Hamit S.(33), çıkışta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonrası Kürşat S. tabancasıyla havaya ateş etti. Bunun üzerine karşı gruptan bir kişi de kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı. Mermilerden biri Kürşat S.’nin başına, diğer mermiler ise Hamit S. ile olay sırasında yoldan geçmekte olan Cihan Oral’ın ayaklarına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne, Oral ise Adana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyat edilen ve yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Kürşat S.’nin hayati tehlikesinin olduğu, Hamit S. ile Cihan Oral’ın ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Etiketler: adana, bar, kavga


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