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Bar sahibi kadının öldürülme anı kameraya yansıdı

Adana'da bar sahibi bir kadının evinin sokağında tüfekle öldürülme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Genç kadının cesedinin, öldükten 3 saat sonra bulunduğu ortaya çıktı.

Bar sahibi kadının öldürülme anı kameraya yansıdı

17 Kasım 2017 13:37
Bar sahibi kadının öldürülme anı kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde bir apartmanın girişinde meydana geldi. Gece saat 03.00 sularında Tuba Çelik (35) ortağı olduğu bardan çıkıp evine doğru yola çıktı. 6. kattaki evine girmek için Çelik apartmanın giriş kapısına geldiği sırada bahçe duvarının yol tarafından pompalı tüfekle bir kaç el ateş açıldı. Tuba Çelik (35) yaralanarak apartman girişine düşüp kaldı. Bu anlar güvenik kamerası tarafından görüntülenirken, zanlı ya da zanlılar da olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Apartmandan bir kişi sabah namazına gitmek için apartmandan çıktığı sırada genç kadının yerde kanlar içinde olduğunu görüp polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının iki evlilik yaptığı bu evlilikten 3 çocuğunun olduğu ve ikinci kocasının şu an cezaevinde olduğu öğrenildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya 

 

 

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