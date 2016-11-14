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Baraj gölüne atlayan kadını gençler kurtardı

Adana'da Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan genç kadını kafede çalışan 2 genç kurtardı.

Baraj gölüne atlayan kadını gençler kurtardı

14 Kasım 2016 10:27
Baraj gölüne atlayan kadını gençler kurtardı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 1.5 ay önce ağabeyini kaybeden Nilgün Ateş (43) bunalıma girdi. Ağabeyini kaybetmenin acısını bir türlü üzerinden atamayan Ateş'in psikolojisi bozuldu. Ateş dün gece de otomobiline binerek Çatalan Köprüsü'ne gitti. Burada otomobilini köprünün üzerinde park edip bir süre Seyhan Baraj Gölü'nü izledikten sonra kendini barajın sularına bıraktı. Ancak kadın, "Beni kurtarın, imdat, yardım edin" diye bağırmaya başladı. 

Bu sırada kadının yardım çığlıklarını duyan kafe çalışan İsmet Ateş suya girdi. Barajda su az olduğu için kadının yanına kadar yürüyerek giden Ateş, kadına ulaşıp onu kucağına alarak karaya çıkarmaya çalıştı. Bu arada arkadaşı Yücel Sarıboğa'da yardıma geldi. İki arkadaş kadını karaya çıkarmaya çalıştı. Bir süre sonra ise Can-Kur ekipleri can simidi ile gelerek gençlerin kadını karaya çıkarmasına yardımcı oldu. Karaya çıkartıldığında ağlayan kadın ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.
Genç kadını kurtaran İsmet Ateş, kadının yardım çığlığını duyunca hiç düşünmeden baraja girip kadını kurtardığını belirterek, "Bir insanın canını kurtardığım için çok mutluyum. Şimdi yine olsa yine aynı şeyi yaparım" dedi. 

Arkadaşına yardım eden Yücel Sarıboğa ise barajda boğulmaların çok olduğunu anlatarak, "Kadın sadece bana yardım edin diye bağırıyordu bizde yardım ettik" diye konuştu. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  


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