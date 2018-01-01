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Baraj gölüne düşen otomobil 3 ay sonra çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta baraj gölüne düşen otomobil, 3 ay sonra itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Baraj gölüne düşen otomobil 3 ay sonra çıkarıldı

01 Ocak 2018 15:31

İsminin açıklanmasını istemeyen otomobil sürücüsü 3 ay önce tatil için geldiği Göksun ilçesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu baraj gölüne düştü. Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla boğulmaktan kurtulurken, aracı barajın serin sularında gözden kayboldu.

Adatepe Barajı’nda su seviyesinin düşürülmesiyle ortaya çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sudan çıkarıldı.

Ölen yada yaralananın olmadığı kazada, 3 ayı aşkın süredir baraj gölünde kalan otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Muhammet Özer

Etiketler: baraj, kahramanmaraş

 

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