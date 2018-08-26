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Baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı gölüne giren 15 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.

Baraj gölüne giren çocuk boğuldu

26 Ağustos 2018 20:42

Edinilen bilgiye göre, Berdan Barajı'nın Akçakocalı Mahallesi sınırları içerisinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için suya giren Suna Gün (15), bir süre sonra gölün derin kısmında gözden kayboldu. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Tarsus Belediyesine ait arama kurtarma ekibiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla kız çocuğu bulunarak sudan çıkarıldı. Ambulansa Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Gün, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  

 

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