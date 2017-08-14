Diğer
Kategoriler

Baraj kapakları açıldı: 17 kişi mahsur kaldı

Giresun’un Dereli ilçesinde bulunan Kuzalan Tabiat Parkı ve Mavi Göl’ü ziyaret için tabiat parkına gelen 17 kişilik kafile, baraj kapaklarının açılıp suyun yükselmesi üzerine Mavi Göl’de mahsur kaldı.

Baraj kapakları açıldı: 17 kişi mahsur kaldı

14 Ağustos 2017 23:23

Edinilen bilgilere göre, Kuzalan Şelalesi ve Mavi Göl’ü daha yakından görmek için dereden karşıya geçen 17 kişilik grup, baraj kapaklarının açılıp su seviyesinin yükselmesi üzerine dereden geçemeyerek şelalenin bulunduğu alanda mahsur kaldı. Olayı haber alan Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler ile Giresun Belediyesi İtfaiyesi ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Tekrardan kapatılan baraj kapaklarının ardından su seviyesi düşmeye başladı. İtfaiye erleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Etiketler: baraj, Giresun, kapak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç