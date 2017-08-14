Baraj kapakları açıldı: 17 kişi mahsur kaldı

Edinilen bilgilere göre, Kuzalan Şelalesi ve Mavi Göl’ü daha yakından görmek için dereden karşıya geçen 17 kişilik grup, baraj kapaklarının açılıp su seviyesinin yükselmesi üzerine dereden geçemeyerek şelalenin bulunduğu alanda mahsur kaldı. Olayı haber alan Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler ile Giresun Belediyesi İtfaiyesi ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Tekrardan kapatılan baraj kapaklarının ardından su seviyesi düşmeye başladı. İtfaiye erleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı.