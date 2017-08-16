Diğer
Kategoriler

Baraj kapakları açıldı, köprü sular altında kaldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Demirköprü barajının kapaklarının açılmasıyla ulaşımın sağlandığı köprü sular altında kaldı. Yaya olarak köprüyü kullanmak isteyenler yolun karşı tarafına geçemezken, en büyük sıkıntıyı suların içinden karşıya geçen traktörler yaşadı.

Baraj kapakları açıldı, köprü sular altında kaldı

16 Ağustos 2017 17:14

Üzüm hasadının başladığı Turgutlu'da baraj kapaklarının açılmasıyla Aydınlı mevkinde bulunan köprü sular altında kaldı. Üzüm hasadı yapan ve traktörlerle kesilen üzümleri kurutma alanlarına taşıyan traktörler köprüden karşıya geçmek için zorlu ve tehlikeli bir yolculuk yapmak zorunda kaldı.

Su taşkını nedeniyle görünmez olan köprünün üzerinde geçmek zorunda kalan traktörlü çiftçiler göz kararı hiza alarak tehlikeli bir yolculuk yaptılar. Üzümlerin kesildiği dönemde çiftinin mağdur kaldığını ifade eden çiftçiler isyan etti ve konuyla ilgili çözüm istedi.

Hasat zamanı mağdur olduklarını dile getiren çiftçilerden Hasan Olgun, “Tam hasat zamanı sıkıntı yaşıyoruz, çiftçi mağdur oldu. Hem tehlikeli bir durum hem de mağduriyet noktasında bu durum, çiftçiye zarar. Bu yolu kullanmazsak 10 kilometre fazla yol kat etmek zorundayız. Hiçbir tehlike olmazsa suların içinde gidiyoruz, traktör arızalanır, yük taşınıyor bu nedenle devrilme tehlikesi var” dedi.

Zorlu ve tehlikeli yolculuk sonrası tarım arazilerine ulaşabilen çiftçiler yetkililerinden yardım beklediklerini ifade ettiler. 

İlker Uyar
 

Etiketler: baraj


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç