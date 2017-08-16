Baraj kapakları açıldı, köprü sular altında kaldı

Üzüm hasadının başladığı Turgutlu'da baraj kapaklarının açılmasıyla Aydınlı mevkinde bulunan köprü sular altında kaldı. Üzüm hasadı yapan ve traktörlerle kesilen üzümleri kurutma alanlarına taşıyan traktörler köprüden karşıya geçmek için zorlu ve tehlikeli bir yolculuk yapmak zorunda kaldı.

Su taşkını nedeniyle görünmez olan köprünün üzerinde geçmek zorunda kalan traktörlü çiftçiler göz kararı hiza alarak tehlikeli bir yolculuk yaptılar. Üzümlerin kesildiği dönemde çiftinin mağdur kaldığını ifade eden çiftçiler isyan etti ve konuyla ilgili çözüm istedi.

Hasat zamanı mağdur olduklarını dile getiren çiftçilerden Hasan Olgun, “Tam hasat zamanı sıkıntı yaşıyoruz, çiftçi mağdur oldu. Hem tehlikeli bir durum hem de mağduriyet noktasında bu durum, çiftçiye zarar. Bu yolu kullanmazsak 10 kilometre fazla yol kat etmek zorundayız. Hiçbir tehlike olmazsa suların içinde gidiyoruz, traktör arızalanır, yük taşınıyor bu nedenle devrilme tehlikesi var” dedi.

Zorlu ve tehlikeli yolculuk sonrası tarım arazilerine ulaşabilen çiftçiler yetkililerinden yardım beklediklerini ifade ettiler.

İlker Uyar

