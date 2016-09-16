Balık tutmak için Boğazköy Barajı'na giden balıkçılar, eşyalarını koymak için yer ararken açılan derin kuyu içerisindeki insan kemikleri ile karşılaştılar. Barajın hemen üstündeki toprak alana derinlemesine açılan kuyuya gömülerek, önü çömlek parçaları ile kapatılan kemikler, çömlek parçalarının kırılıp dağılması ile gün yüzüne çıktı. Yaklaşık bir metrelik kuyudaki insana ait olduğu belirlenen kafatası ve kemikleri gören balıkçılar, durumu İnegöl Jandarma Komutanlığı'na bildirdiler. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kemikler üzerinde ve çevrede detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde kafatası ve 20 adet kemik parçasının insana ait olduğu, açılan çukura koyulan cesedin önünün çömlek ile kapatıldığı kanısına varıldı. Jandarma ekipleri tarafından büyük bir titizlikle alınan kafatası ve kemik parçaları, detaylı inceleme ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın cinayet olup olmadığı yapılan araştırmalar sonucunda belli olacak.

Salih Bakıcı

