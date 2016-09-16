Diğer
Kategoriler

Baraj kenarında insan kemikleri bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy Barajı'nın kenarında insan kemikleri bulundu.


16 Eylül 2016 20:04

Balık tutmak için Boğazköy Barajı'na giden balıkçılar, eşyalarını koymak için yer ararken açılan derin kuyu içerisindeki insan kemikleri ile karşılaştılar. Barajın hemen üstündeki toprak alana derinlemesine açılan kuyuya gömülerek, önü çömlek parçaları ile kapatılan kemikler, çömlek parçalarının kırılıp dağılması ile gün yüzüne çıktı. Yaklaşık bir metrelik kuyudaki insana ait olduğu belirlenen kafatası ve kemikleri gören balıkçılar, durumu İnegöl Jandarma Komutanlığı'na bildirdiler. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kemikler üzerinde ve çevrede detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde kafatası ve 20 adet kemik parçasının insana ait olduğu, açılan çukura koyulan cesedin önünün çömlek ile kapatıldığı kanısına varıldı. Jandarma ekipleri tarafından büyük bir titizlikle alınan kafatası ve kemik parçaları, detaylı inceleme ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın cinayet olup olmadığı yapılan araştırmalar sonucunda belli olacak. 

Salih Bakıcı
 

Etiketler: baraj, insan kemiği


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!