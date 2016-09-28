1561 (Rumi 977) yılında, bölgenin Türk egemenliğine girmesinden sonra çevreye gelen ve göçebe olarak yaşayan Türk-Oğuz boylarından bir grup Yörük tarafından kurulan Biga ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Eşelek köyü, 1990 yılında Bakacak barajının yapımı ile sular altında kalmıştı. Köy sakinlerinden bir kısmı Biga ilçesinde kalmayı tercih ederken, bir bölümü de devlet tarafından, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, aynı adla kurulan ‘Eşelek’ köyüne yerleştirilmişti. Köylüler, yanlarında hatıra olarak ise köy camisinin minaresini taşıdı.

Bakacak barajının su tutmasıyla, köyde bulunan binalar sular altında kaldı. Aradan geçen 26 yılın ardından, Bakacak barajında suların çekilmesi eski köyü de ortaya çıkardı. 26 yıldır su altında kalan 900 yıllık geçmişe sahip köy mezarlığı, evler ve minaresi olmayan cami, yeniden gün yüzüne çıktı. Yıllara rağmen köydeki binaların, mezar taşları ve diğer yapıların zarar görmemiş olması dikkat çekti.

Sevdanur Şahin

ÇANAKKALE