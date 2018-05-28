Barajlar taşma noktasına geldi kapakları açıldı

Son 10 yılın en şiddetli yağışlarının görüldüğü Bursa’da geçtiğimiz cuma günü Uludağ’a rekor seviyede yağışlar düşünce batı tarafındaki 3 ayrı vadide heyelan meydana gelmiş sel suları ve çamur Bursa - Orhaneli Karayolu’nun kapanmasına sebep olmuştu. Sel sebebiyle aynı bölgedeki Doğancı köyünde de evler yıkılmıştı. Dağdan gelen sular aynı bölgede bulunan Doğancı barajını besleyen dereyle birleşip baraj gölüne döküldü.

Dün doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan Doğancı Barajı’nda tek kapak açılarak su tahliyesi yapılmaya başlandı. Barajdan boşaltılan sular Nilüfer Çayı’nın bazı noktalarında taşkınlara yol açtı.

Öte yandan Meteoroloji yetkililerine göre haftanın ilk günü yağış beklenmezken, Salı gününden itibaren yeni bir yağışlı hava periyoduna girilmesi bekleniyor. Bu gün hava sıcaklığı Bursa’da 25 dereceye kadar yükselirken, yarın gök gürültülü sağanak yağış tekrar geri gelecek.

Burak Türker - Uğur Uslubaş