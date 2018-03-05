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Barajlardaki doluluk oranı sevindirdi

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı geçen yıl Mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Barajlardaki doluluk oranı sevindirdi

05 Mart 2018 13:33
Barajlardaki doluluk oranı sevindirdi - Tıkla İzle

Alibeyköy Barajı’nda su seviyesi yüzde 93,16’lara kadar yükselirken, kemerler su altında kaldı. Barajın doluluk oranı ise havadan görüntülendi. İstanbul’ da yağan yağmur ve kar barajlardaki doluluk oranlarını arttırdı. Geçen Mart ayından bu yana en yüksek su seviyesine ulaşılan barajlar doldu taştı. Alibeyköy Barajı’nda su seviyesi yüzde 93, 16’ya kadar ulaştı. Suyun yükselmesiyle kemerler su altında kalırken barajın son durumu havadan görüntülendi. 

Öte yandan, barajlardaki su seviyesi 20 Ekim 2017’de yüzde 52’lere kadar düşmüş ve barajın kemerleri ortaya çıkmıştı. 2017’de çekilen görüntülerde kemerin büyük bölümü ortaya çıkmıştı. 

Ahmet Faruk Sarıkoç

 

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