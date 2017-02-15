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Barajlardan sevindiren haber

Bursa'da kış aylarında beklenen yağmur yağışları olmasa da Uludağ'daki karların kısmen erimesiyle barajlardan gelen haber sevindirdi.

Barajlardan sevindiren haber

15 Şubat 2017 10:00

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 44.24, Nilüfer Barajı doluluk oranı yüzde 25.35 olarak tespit edildi.

Toplam su hacminin 23 milyon 18 bin 813 metreküp olduğu Bursa’nın içme suyu barajlarından verilen su miktarının 320 bin metreküp olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, hiç yağış yaşanmasa bile Mayıs ayının ilk haftasına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun tasarruflu kullanılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Uludağ'da kar kalınlığının 1,55 metre olduğu, karların erimesiyle barajlardaki doluluk oranının artacağı öğrenildi.  

Zafer Peker

Etiketler: baraj, bursa, su oranı


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