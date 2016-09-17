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Barakada esrarengiz patlama: 1 ölü

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir barakada meydana gelen patlamada enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Barakada esrarengiz patlama: 1 ölü

17 Eylül 2016 18:40

Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi'nde bulunan bir barakada öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedende patlama meydana geldi. Patlamada baraka tamamen yıkılırken, çevredeki ev ve iş yerlerinde de hasar oluştu. Patlama sonrasında enkaz altında kalan ve vatandaşlar tarafından çıkartılan 23 yaşındaki Turgut Dişli, ağır yaralı olarak Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dişli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler: baraka, patlama


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