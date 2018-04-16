Barbara Bush’un durumu ağırlaştı

ABD’nin Teksas eyaletinin Houston kentindeki evinde kalp yetmezliği, akciğer hastalığı ve solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören ABD’nin 41. Cumhurbaşkanı George H. W. Bush’un eşi Barbara Bush’ın sağlık durumunun ağırlaştığı bildirildi.

ABD’nin 41’nci başkanı George H.W. Bush'un eşi, ABD’nin 43’ncü Başkanı George W. Bush'un ve eski Florida Valisi Jeb Bush'un annesi olan 92 yaşındaki Barbara Bush’un, 1988'den bu yana kocasıyla birlikte, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, konjestif kalp yetmezliği ve solunum yetmezliği ile mücadele ettiği belirtildi.

Hasan Çelik

