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Barbaros Şansal adliyeye sevk edildi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, adliyeye sevk edildi.

Barbaros Şansal adliyeye sevk edildi

03 Ocak 2017 17:25

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yılbaşı gecesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Kıbrıs'tan sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, dün gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'na inmişti. Uçaktan indiği sırada darp edilen Şansal, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şansal, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından sorgulanan Şansal'a "Halkı kin ve düşmanlığa tehdit" suçlaması yöneltildiği öğrenildi. 

Başak Akbulut

Etiketler: Barbaros Şansal


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