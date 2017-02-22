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Barbaros Şansal iddianamesi bu kez kabul edildi

Ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemenin iade kararı üzerine, soruşturma savcılığınca yeniden düzenlendi. İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi bu kez kabul ederek, Şansal’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Barbaros Şansal iddianamesi bu kez kabul edildi

22 Şubat 2017 13:33

Modacı Barbaros Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eksiklikler olduğu gerekçesiyle iade edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame iade kararı üzerine aynı savcılık tarafından yeniden düzenlendi. İddianamede, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Samet Kuruca,Emir Akpınar ve Fatih Şen ‘ihbar eden’, Barbaros Şansal ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Şansal’ın twitterdaki paylaşımlarıyla ilgili dosyaya sunulan ekran çıktılarında paylaşımlardan birini gönderim yerinin İstanbul/Türkiye olarak göründüğü hatırlatılarak, “Şansal’ın ise paylaşımın yapıldığı tarihte Kıbıs’ta olduğunun dosya kapsamından anlaşıldığı, bu halde Kıbrıs’ta bulunan bir kişinin İstanbul gönderimli bir tweet atıp atmayacağına dair araştırmanın, suçun kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmasına ilişkin mutlak delil niteliğinde olduğu” belirtildi.

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“Twitter’da ayar değiştirip kendisini başka yerde gösterebilir”

Şansal’ın twitterda kamuoyu tarafından yakından takip edildiği ifade edilen iddianamede, “Twitter profil ayarlarında bulunan hesap sekmesinde zaman dilimi ayarı istenildiği şekilde değiştirilebildiği, güvenlik ve gizlilik ayarlarından ‘Tweetlerine konum bilgisi ekle’ seçeneğinden dünyanın herhangi bir yerinin konumu paylaşılan içeriğe kullanıcı tarafından eklenebileceği, kişi kendi konum ve paylaşımını Kıbrıs’ta gösterebilecğei gibi İstanbul’da da gösterebileceği” anlatıldı.

Tutukluluğunun devamına karar verildi

Şansal’ın twitter uygulamasındaki paylaşımlarıyla atılı suçları işlediği belirtilerek, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tarik’ suçundan cezalandırılması istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi’ne yeniden gönderildi. İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, bu kez iddianameyi kabul ederek, Şansal’ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Şansal, 16 Mart 2017’de hakim karşısına çıkacak.

İddianame neden iade edilmişti?

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi iade gerekçesinde, dosyaya sunulan ekran çıktılarında ikinci paylaşımın gönderim yerinin İstanbul/Türkiye olarak görüldüğü, şüphelinin ise paylaşımın yapıldığı tarihte Kıbrıs'ta olduğunun dosya kapsamından anlaşıldığını belirterek, ''Bu halde Kıbrıs'ta bulunan bir kişinin İstanbul gönderimli bir tweet atıp atamayacağına ilişkin araştırmanın suçun sübutuna ilişkin mutlak delil niteliğinde bulunduğunu” ifade etmişti.

Yargılamanın konusunun, sevk maddelerinin değil, iddianamedeki anlatımının oluşturduğu belirtilen iade gerekçesinde, şüphelinin ''Türk Milletini alenen aşağılama'' suçu ile ilgili yapılan soruşturmaya esas ifadelerinin de iddianamede yer aldığı, bu durumun yargılamanın konusu oluşturan eylemlerin kapsamını belirlemede karışıklığa neden olacağı kanaatine varılarak, iddianamenin iadesine karar verildiği anlatılmıştı. 

Etiketler: Barbaros Şansal, dava, modacı, tutuklama


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