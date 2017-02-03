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Barbaros Şansal'a hakkında flaş gelişme!

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi. Şansal’ın büyük tepki toplayan videosuna ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Barbaros Şansala hakkında flaş gelişme!

03 Şubat 2017 17:31

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Şansal’ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen iddianame Başsavcılık tarafından onaylanarak, Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Barbaros Şansal’ın “şüpheli”, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Samet Kuruca ve Emir Akpınar’ın ise “ihbarcı” sıfatıyla yer aldığı iddianamede, şüphelinin sosyal medya paylaşımlarına yer verildi.

O tweetler iddianamede
Şansal'ın Ortaköy'deki saldırıdan sonra sosyal medyadaki hesabından, ''Mal sahibi Musevi, davacı Sünni, işletmeci Alevi....Noel Baba ha. HS!!'', ''İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar İstanbul'da silahla insanları taradı! Özeti budur'' şeklinde paylaşımlar yaptığı anlatıldı. Şansal’ın internet ortamında yayınlanan videosunda ise, “Türk milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' suçlarını işlediği ifade edilerek, hakkında resen (şikayet olmaksızın) soruşturma başlatıldığına değinildi. İddianamede, Şansal’ın soruşturma aşamasında alınan ifadesine de yer verilerek, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği vurgulandı.

Tepki çeken video hakkındaki soruşturma devam ediyor
Şansal’ın Kıbrıs’ta çektiği ve kamuoyu tarafından büyük tepki toplayan “B.. boğul Türkiye” videosunun çözümünün yer aldığı iddianamede, şüphelinin yayınladığı videoda Türk milletini aşağıladığı ifade edildi. Bu suçun soruşturma usulünün farklı olduğu, bu nedenle ''Türk milletini alenen aşağılama'' suçu açısından dosyanın ayrılarak, ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Şüphelinin sosyal medyadaki bazı paylaşımlarıyla toplumda infial uyandırdığı ve yoğun bir şekilde insanların tahrik edildiği kaydedilen iddianamede, şüphelinin tahrik edici söz konusu eylemleri nedeniyle KKTC'den İstanbul'a gelirken uçakta ve uçaktan indikten sonra birçok vatandaş tarafından ciddi anlamda protestolara maruz kaldığı anlatıldı. İddianamede, şüphelinin farklı dini inançlara mensup kişiler ve farklı mezhep mensubu kişiler arasında çatışma varmış gibi algı oluşturmaya çalıştığına değinilerek, Türkiye'de yaşayan Alevi vatandaşları Sünni vatandaşlara karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiğine dikkat çekildi. 

Başak Akbulut

Etiketler: Barbaros Şansal


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