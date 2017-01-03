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Barbaros Şansal’a tutuklama istemi

Modacı Barbaros Şansal, savcılık sorgusunun ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şansal ifadesinde videodaki “B…unda boğul Türkiye’yi” hiciv olarak paylaştığını söyledi.

Barbaros Şansala tutuklama istemi

03 Ocak 2017 18:42

Atatürk Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal’ın savcılık sorgusu sona erdi. Avukatıyla birlikte soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Umut Tepe’ye “şüpheli” sıfatıyla ifade veren şüpheli Şansal, “Benim ‘barbarosansalfan’ isimli bir Twitter hesabım bulunmaktadır. Takma ad olarak da ‘Terzi yamağı’ ismini kullanıyorum. Bunun haricinde herhangi bir hesabım bulunmamaktadır. ‘İşletmecisi ve tüm çalışanları alevi olduğu için Noel baba kılığındaki Sünni Müslümanlar İstanbul’da silahla insanları taradı! Özeti budur.’ şeklindeki Tweet bana ait değildir” dedi.

“Ayrımcı, nefret ve kin dili kullanmadım”
Attığı bazı Tweetlerin yılbaşı gecesi saat 01.20 sıralarında Reina isimli gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında olduğunu ifade eden Şansal, “Amacım 3 farklı inanca sahip insanların mağdur edildiğine ilişkindir. Kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanılmamıştır” şeklinde konuştu.

“Hiciv olarak paylaştım”
Tepki toplayan video paylaşımına ilişkin sorulan soruyu da yanıtlayan Şansal, “Videoyu 1 Ocak 2017 saat 01.13 sıralarında yeni yıl mesajı olarak paylaştım. 19 Ekim 2015 tarihinde Reportare isimli internet sitesinde bir röportaj vermiştim. Bu röportajın başlığı da ‘B…nda boğul Türkiye’ idi. Videoda da bu ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım” dedi.
Soruşturmayı yürüten savcı Umut Tepe, Şansal’ı ifadesinin ardından “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Şansal’ın hakimlikteki işlemleri sürüyor. 

Başak Akbulut
 

Etiketler: Barbaros Şansal


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