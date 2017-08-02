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Barca’dan ’Neymar’ açıklaması

Barcelona Kulübü, Neymar’ın takımdan ayrılmak istediğini doğruladı. Kulüp, oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedelinin 222 milyon euro olduğunu belirtti.

Barcadan Neymar açıklaması

02 Ağustos 2017 14:39

Katalan ekibinden Neymar’ın akıbetine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Futbolcumuz Neymar Jr, menajeri olan babası ile beraber bu sabah kulüp ofislerinde yapılan toplantıda kulüpten ayrılma kararını FC Barcelona’ya iletti. Buna karşılık kulüp onları 1 Temmuz itibarıyla oyuncunun devam eden kontratındaki serbest kalma bedelinin 222 milyon euro olduğu ve tümünün ödenmesi gerektiği konusunda bilgilendirdi. Ayrıca geçen sezonki sözleşme yenilenmesinden kalan bonus için kulüp durum çözülene kadar miktarın noter yoluyla emanet olarak kalacağını belirtti. Oyuncu halen FC Barcelona’nın kontratı altındadır ancak geçici bir izinle antrenmanlara katılmayacaktır" denildi.

Barca’dan ’Neymar’ açıklaması


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