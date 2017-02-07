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Barcelona Atletico Madrid canlı şifresiz İZLE! Barca Atletico kaç kaç?

İspanya Kral Kupası yarı finalinde 2-1'in rövanşında Arda Turan'lı Barcelona Atletico Madrid'i ağırlıyor. Barcelona Atletico Madrid maçını canlı ve şifresiz izlemek için haberimizden yararlanabilirsiniz. Mücadelede ilk yarı oynanıyor...

Barcelona Atletico Madrid canlı şifresiz İZLE! Barca Atletico kaç kaç?

07 Şubat 2017 23:05

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD: 0-0

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona Atletico Madrid'i konuk ediyor. İlk maçı Suarez ve Messi'nin attığı gollerle 2-1 kazanan Barcelona'da hedef adını finale yazdırmak. 

Canlı anlatım

6. Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ivan Rakitic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

5. Denis Suarez önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Denis Suarez tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

1' Ve maç başladı...

Barcelona'nın 11'i: Cillessen, Sergio Roberto, Pique, Alba, Rakitic, Andre Gomes, D.Suarez, Arda, Messi, L.Suarez

Atletico Madrid'in 11'i: Moya, Jaunfran, Godin, Savic, Filipe Luis, Koke, Saul, Gaitan, Carrasco, Griezmann, Torres

23:00'da BAŞLAYACAK

İspanya Kral Kupası rövanş maçında milli yıldızımız Arda Turanlı Barcelona ile Atletico Madrid bir kez daha kozlarını paylaşacak. Barcelona Atletico Madrid maçı 7 Şubat Salı saat 23:00'de başlayacak. Barcelona Atletico Madrid maçı Bein Sports 3 ekranlarından yayınlanacak. Aynı zamanda bu maçı Nesine.com'a sadece üye girişi yaparak şifresiz ve ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

BARCELONA'NIN 7-1'LİK ÜSTÜN
İki takım arasında oynanan son 10 maçta Barcelona'nın ezici bir üstünlüğü bulunutyor.. Barcelona bu maçların 7'sini kazanırken 2 maç berabere bitmiş ve Atletico Madrid sadece bir kez kazanabilmiş. Atletico Madrid bu maçlarda 10 gol atarken, Barcelona rakibine 16 golle karşılık verdi.

İşte iki takım arasında oynanan son 10 maç...

11/01/15 İS1 Barcelona 3 - 1 Atl. Madrid 
21/01/15 İSPK Barcelona 1 - 0 Atl. Madrid 
28/01/15 İSPK Atl. Madrid 2 - 3 Barcelona 
17/05/15 İS1 Atl. Madrid 0 - 1 Barcelona 
12/09/15 İS1 Atl. Madrid 1 - 2 Barcelona 
30/01/16 İS1 Barcelona 2 - 1 Atl. Madrid 
05/04/16 ŞMP Barcelona 2 - 1 Atl. Madrid 
13/04/16 ŞMP Atl. Madrid 2 - 0 Barcelona 
21/09/16 İS1 Barcelona 1 - 1 Atl. Madrid 
02/02/17 İSPK Atl. Madrid 1-2 Barcelona

Stat: Nou Camp
Tarih: 7 Şubat Salı
Saat: 23.00
Yayın: beIN Sports 3

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