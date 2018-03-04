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Barcelona Atletico Madrid şifresiz canlı veren kanallar hangileri ! Barca Madrid CANLI SKOR

Heyecan dorukta nefesleri kesecek bir maç daha. İspanya La Liga'da Barcelona Atletico Madrid'i konuk edecek. Peki Barcelona Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz veren yabancı kanallar hangileri! İdman tv maçı canlı veriyor mu ? Detaylar haberimizde.

Barcelona Atletico Madrid şifresiz canlı veren kanallar hangileri ! Barca Madrid CANLI SKOR

04 Mart 2018 18:29

İspanya Ligi’nde bu akşam Barcelona ile Atletico Madrid karşılaşıyor. 66 puanla La Liga’da liderlik koltuğunda oturan Barcelona, 5 puan gerisindeki 61 puanlı Atletico Madrid’i konuk edecek. Bir tarafta Lionel Messi, diğer tarafta ise Atletico’nun yıldızı Griezmann olacak. İşte bu müthiş mücadeleye ait tüm detaylar...

Barcelona - Atletico Madrid hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 18.15’teki karşılaşma, Beinsports4’ten canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi bu haberimizde yer alacak. Azerbaycan'da yaşayan vatandaşlar mücadeleyi İdman tv ekranları üzerinde izleyebilecek.

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Coutinho, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Suarez

Atletico Madrid: Oblak, Filipe, Godin, Gimenez, Vrsaljko, Gabi, Thomas, Koke, Saul, Griezmann, Diego Cost 

Barcelona Atletico Madrid Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.
 

 

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