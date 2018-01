Barcelona Celta Vigo şifresiz veren yabancı kanallar hangileri! Barcelona Celta Vigo maçı canlı izle

Futbolseverleri heyecanlandıracak bir maç daha.İspanya Kral kupası ikinci karşılaşmasında Barcelona, Celta Vigo'yu konuk edecek. Geçtiğimiz hafta karşılaşan iki takımın maçı nefes kesen bir mücadeleye sahne olmuş ve karşılaşma 1 -1 sona ermişti. Peki,Barcelona Celta Vigo maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Barcelona Celta Vigo maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Camp Nou Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam TSİ saat 23:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından ve TİVUBUSPOR 2'DEN naklen yayınlanacak.

Barcelona Celta Vigo Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.