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Barcelona Chelsea Canlı İzle ! Barcelona Chelsea CANLI Skor

Barcelona Chelsea canlı izleme linkini bu haberimizden bulabilirsiniz... Futbolseverler arama motorları üzerinden Barcelona Chelsea maçı şifresiz canlı izle aramaları yapıyor. Bu haberimiz üzerinden mücadelenin yayın izleme bilgilerine ulaşabilirsiniz...

Barcelona Chelsea Canlı İzle ! Barcelona Chelsea CANLI Skor

14 Mart 2018 10:35

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam son 16 Turu’nda Barcelona ile Chelsea Nou Camp’ta karşılaşacak. İngiltere Premier Ligi’nde  bu sezon istediği sonuçları alamayan Chelsea, Barcelona'yı eleyip Devler Ligi’nde şampiyonluk olmak istiyor. İlk maçta Katalan devi deplasman golüyle evine avantajlı bir skorla dönmüştü. İşte mücadele ile ilgili iki takım hakkında tüm bilgiler...

Barcelona-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?​

Bu akşam Camp Nou Stadyum'unda oynanacak karşılaşma 22.45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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NOT:ÜYELİK GEREKTİREBİLİR

Muhtemel 11'ler

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Paulinho, Rakitic, Busquets, Denis, Messi, Suarez

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Moses, Alonso, Fabregas, Kante, Pedro, Willian, Hazard

İki Takım Nasıl Tur Atlar?

Londra’da, Katalanlar’a beraberliği getiren Lionel Messi önderliğindeki Barcelona ise 2015’ten sonra bir kez daha kupayı kazanmak istiyor. Bu akşam Barça’nın alacağı her türlü galibiyet ya da golsüz beraberlik, onlara turu getirecek. 1-1’de maç uzarken, galibiyetin yanı sıra 2-2 ve üzeri gollü beraberliklerde ise Chelsea, adını son 8’e yazdıracak

 

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