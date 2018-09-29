Barcelona galibiyeti hasret

Barcelona ligin 7. haftasında Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu konuk etti. Messi'nin yedek kulübesinde başladığı mücadelenin ilk yarısında Bilbalo 41. dakikada Oscar'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarının 55. dakikasında Teknik Direktör Ernesto Valverde Vidal'ı oyundan alıp, Messi'yi sahaya sürdü. Bu dakikadan sonra Barcelona'nın baskısı arttı. 81. dakikada Messi'nin asistinde Munir fileleri havalandırarak skoru 1-1 getirdi. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca, Barcelona evinde bir puana razı oldu. Geçtiğimiz hafta Camp Nou'da Girona'yla 2-2 berabere kalan, hafta içi de Leganes'e kaybeden Barcelona, Bilbao ile de berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

