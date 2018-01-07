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Barcelona Levante şifresiz canlı izle idman tv

İspanya liginde FC Barcelona ile Levante UD arasındaki Futbol karşılaşmasını bu haberimiz üzerinden canlı olarak takip edebilme imkanına sahip olabilirsiniz. İşte karşılaşma ile ilgili tüm bilgiler...

Barcelona Levante şifresiz canlı izle idman tv

07 Ocak 2018 18:18

Barcelona Levante karşılaşması canlı izleme bilgileri ile karşınızdayız... La Liga'da düşme hattının hemen üzerinde yer alan ve 5 maçtır galip gelemeyen Levante, ligin açık ara lideri olan Barcelona'ya konuk olacak.Zorlu mücadele öncesi Levante'de orta sahanın önemli ismi Campana (17 maç), sol kanat Morales (15 maç-4 gol) ve on numara Bardhi (15 maç-4 gol) cezaları dolayısıyla Nou Camp'ta forma giyemeyecek. Barcelona'da ise orta sahadan Busquets cezalı. Umtiti ve Alcacer sakat, Deulofeu ve Arda Turan kadroda yine yoklar. Katalan ekibinde Dembele iyileşti ve kadroda yer alıyor. Yeni transfer Coutinho daha sonra takıma katılacak.Mücadeleyi Azerbaycan'da ve yurtdışında yaşayan vatandaşlar idman tv ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. 

KARŞILAŞMAYI CANLI OLARAK İZLEYEBİLMEK İÇİN TIKLAYIN

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Vermaelen, Alba, Rakitic, Paulinho, Sergi Roberto, Iniesta, Messi, Luis Suarez

Levante: Oier, Pedro Lopez, Cabaco, Postigo, Tono, Doukoure, Lukic, Lerma, Ivi, Jason, Nano Mesa 

 

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