Barcelona Levante şifresiz canlı izle idman tv

Barcelona Levante karşılaşması canlı izleme bilgileri ile karşınızdayız... La Liga'da düşme hattının hemen üzerinde yer alan ve 5 maçtır galip gelemeyen Levante, ligin açık ara lideri olan Barcelona'ya konuk olacak.Zorlu mücadele öncesi Levante'de orta sahanın önemli ismi Campana (17 maç), sol kanat Morales (15 maç-4 gol) ve on numara Bardhi (15 maç-4 gol) cezaları dolayısıyla Nou Camp'ta forma giyemeyecek. Barcelona'da ise orta sahadan Busquets cezalı. Umtiti ve Alcacer sakat, Deulofeu ve Arda Turan kadroda yine yoklar. Katalan ekibinde Dembele iyileşti ve kadroda yer alıyor. Yeni transfer Coutinho daha sonra takıma katılacak.Mücadeleyi Azerbaycan'da ve yurtdışında yaşayan vatandaşlar idman tv ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Vermaelen, Alba, Rakitic, Paulinho, Sergi Roberto, Iniesta, Messi, Luis Suarez

Levante: Oier, Pedro Lopez, Cabaco, Postigo, Tono, Doukoure, Lukic, Lerma, Ivi, Jason, Nano Mesa