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Barcelona PSV şifresiz canlı veren kanallar İZLE |Barça PSV şifresiz -CANLI İZLE-

Barcelona PSV şifresiz canlı veren kanallar İZLE |Barça PSV şifresiz -CANLI İZLE-
Barcelona PSV şifresiz canlı veren kanallar İZLE |Barça PSV şifresiz -CANLI İZLE-

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu karşılaşmasında İspanyol devi Barcelona kendi sahasında Hollanda ekibi PSV ile karşılaşıyor. Futbolsevlerin merak ettikleri konu ise Barcelona PSV hangi kanalda ve nasıl canlı olarak izlenebilir.İşte detaylar...

Barcelona PSV canlı izle ve Barcelona PSV maçı kaç kaç? gibi aradığınız detaylar ile karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde 8 grupta yer alan 32 takım, yarın ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle başlayıp 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde sona erecek olan grup aşamasını geçerek adını bir üst tura yazdırmak için yarışacak. Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray da D Grubu ilk maçında yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Bu büyük organizasyonun heyecanı ise 1 Haziran 2019'da İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak final müsabakasıyla sona erecek. 

Barcelona - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Tasos Sidiropoulos'un düdük çalacağı karşılaşma bu akşam TSİ 19.55'te başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayını bulunmuyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Azerspace uydusundan yayın yapan CBC Sport kanalından takip edebilecek.

Muhtemel 11'ler

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Coutinho, Dembele, Messi, Suarez

PSV: Zoet, Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino, Hendrix, Rosario, Bergwijn, Pereiro, Lozano, Jong

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk hafta programı şöyle: 

Bu Akşam 

19.55 Barcelona - PSV
19.55 Inter - Tottenham
22.00 Liverpool - Paris Saint-Germain
22.00 Monaco - Atletico Madrid
22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund
22.00 Galatasaray - Lokomotiv Moskova
22.00 Kızılyıldız - Napoli
22.00 Schalke 04 - Porto

19 Eylül Çarşamba

19.55 Ajax - AEK
19.55 Shakhtar Donetsk - Hoffenheim
22.00 Manchester City - Olympique Lyon
22.00 Benfica - Bayern Münih
22.00 Real Madrid - Roma
22.00 Valencia - Juventus
22.00 Young Boys - Manchester United
22.00 Viktoria Plzen - CSKA Moskova  

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