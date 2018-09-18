Barcelona PSV şifresiz canlı veren kanallar İZLE |Barça PSV şifresiz -CANLI İZLE

Barcelona PSV canlı izle ve Barcelona PSV maçı kaç kaç? gibi aradığınız detaylar ile karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde 8 grupta yer alan 32 takım, yarın ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle başlayıp 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde sona erecek olan grup aşamasını geçerek adını bir üst tura yazdırmak için yarışacak. Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray da D Grubu ilk maçında yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Bu büyük organizasyonun heyecanı ise 1 Haziran 2019'da İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.
Barcelona - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Tasos Sidiropoulos'un düdük çalacağı karşılaşma bu akşam TSİ 19.55'te başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayını bulunmuyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Azerspace uydusundan yayın yapan CBC Sport kanalından takip edebilecek.
Muhtemel 11'ler
Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Coutinho, Dembele, Messi, Suarez
PSV: Zoet, Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino, Hendrix, Rosario, Bergwijn, Pereiro, Lozano, Jong
Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk hafta programı şöyle:
Bu Akşam
19.55 Barcelona - PSV
19.55 Inter - Tottenham
22.00 Liverpool - Paris Saint-Germain
22.00 Monaco - Atletico Madrid
22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund
22.00 Galatasaray - Lokomotiv Moskova
22.00 Kızılyıldız - Napoli
22.00 Schalke 04 - Porto
19 Eylül Çarşamba
19.55 Ajax - AEK
19.55 Shakhtar Donetsk - Hoffenheim
22.00 Manchester City - Olympique Lyon
22.00 Benfica - Bayern Münih
22.00 Real Madrid - Roma
22.00 Valencia - Juventus
22.00 Young Boys - Manchester United
22.00 Viktoria Plzen - CSKA Moskova