Barcelona PSV şifresiz canlı veren kanallar İZLE |Barça PSV şifresiz -CANLI İZLE

Barcelona PSV canlı izle ve Barcelona PSV maçı kaç kaç? gibi aradığınız detaylar ile karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde 8 grupta yer alan 32 takım, yarın ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle başlayıp 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde sona erecek olan grup aşamasını geçerek adını bir üst tura yazdırmak için yarışacak. Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray da D Grubu ilk maçında yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Bu büyük organizasyonun heyecanı ise 1 Haziran 2019'da İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Barcelona - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Tasos Sidiropoulos'un düdük çalacağı karşılaşma bu akşam TSİ 19.55'te başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayını bulunmuyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Azerspace uydusundan yayın yapan CBC Sport kanalından takip edebilecek.

Muhtemel 11'ler



Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Coutinho, Dembele, Messi, Suarez

PSV: Zoet, Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino, Hendrix, Rosario, Bergwijn, Pereiro, Lozano, Jong

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk hafta programı şöyle:

Bu Akşam

19.55 Barcelona - PSV

19.55 Inter - Tottenham

22.00 Liverpool - Paris Saint-Germain

22.00 Monaco - Atletico Madrid

22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund

22.00 Galatasaray - Lokomotiv Moskova

22.00 Kızılyıldız - Napoli

22.00 Schalke 04 - Porto

19 Eylül Çarşamba

19.55 Ajax - AEK

19.55 Shakhtar Donetsk - Hoffenheim

22.00 Manchester City - Olympique Lyon

22.00 Benfica - Bayern Münih

22.00 Real Madrid - Roma

22.00 Valencia - Juventus

22.00 Young Boys - Manchester United

22.00 Viktoria Plzen - CSKA Moskova