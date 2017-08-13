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Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? |Real Barça maçı canlı anlatım

Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Barça maçı canlı anlatım. Sezon öncesi tüm dünyanın nefeslerini tutarak izleyeceği dünya derbisi Barcelona Real Madrid rekabetinde bu akşam saat 23.00'da oynanacak. Zorlu mücadele TİVİ Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? |Real Barça maçı canlı anlatım

13 Ağustos 2017 20:35

Bir tarafta Real Madrid (İspanya Şampiyonu) Diğer Tarafta ( Barcelona) İspanya Kupası şampiyonu ... Sezona UEFA Süper Kupa şampiyonluğu ile başlayan Real Madrid deplasmanda avantajlı skoru arayacak. Neymar ve Arda Turan'ın olmadığı maçta neler olacak? Real Madrid Barcelona hangi kanalda canlı şifresiz izlenecek detayına haberimizden ulaşabilirsiniz. Sezon öncesi tüm dünyanın nefeslerini tutarak izleyeceği dünya derbisi Barcelona Real Madrid rekabetinde bu akşam saat 23.00'da oynanacak.

BARCELONA REAL MADRİD EL CLASİCO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tüm dünyanın nefeslerini tutarak izleyeceği dünya derbisi Barcelona Real Madrid rekabetinde bu akşam saat 23.00'da oynanacak. Zorlu mücadele TİVİ Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

ARDA TURAN KADRODA YOK!

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Real Madrid ile oynayacakları İspanya Süper Kupası ilk maçının kadrosuna alınmadı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Barcelona'nın yarın Camp Nou Stadı'nda Real Madrid'i konuk edeceği İspanya Süper Kupası maçının 18 kişilik kadrosunun belirlendiği bildirildi. Teknik direktör Ernesto Valverde'nin belirlediği 18 kişilik maç kadrosunda Arda Turan'ın yanı sıra Andre Gomes, Marlon, Sergi Samper, Munir El Haddadi ve Douglas'ın yer almadığı ifade edildi. Sakatlıkları bulunan Rafinha ile Thomas Vermaelen de kadroya dahil edilmedi.

Etiketler: Arda Turan, barcelona, Real Madrid, tivi spor


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