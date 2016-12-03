Camp Nou'daki karşılaşma iki taraf için de gergin başladı. İlk 15 dakikada daha etkili olan taraftı. İki pozisyonda penaltı bekleyen Madrid ekibi, buna karşılık alamadı. İlk yarıda istediği futbolu ortaya koyamayan Barça, ikinci yarıda daha etkili başladı.

Haftaya 6 puan önde giren Real Madrid'in beraberlikle yeiticek bir oyuna dönmesinin ardından üstünlüğü ele alan Barcelona, Camp Nou'daki son iki El clasico'da olduğu gibi sol kanattan kullajnığı bir duran toptan golü buldu. 57. dakikadaki golü sahibi Suarez'di. Asisti yapan Neymar da son 7 El Clasico'da 6 gole direkt katkı yapmış oldu. Golden sonra Iniesta'nın da oyuna girmesiyle kontrolü ele alan Barça, karşılaşmayı 1-0 kazanmaya çok yaklaştı. Ancak son dakikada her şey değişti. Kazanılan serbest vuruşta Sergio Ramos, sahneye çıktı ve kafayla maçın b erabere bitiren isim olduç Real Madrid böylece Camp Nou'dan istediğini alan takım oldu.

MAÇ BİTTİ 1-1

90+3' Barcelona, Denis Suarez ile serbest vuruş kullanacak. Serbest vuruştan yararlanamadılar

90' Barcelona takımından Denis Suarez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

90'FoulMarco Asensio - Denis Suarez mücadelesinde hakem, Barcelona lehine faul kararı veriyor.

90' GOOOLL!! Sergio Ramos skora dengeyi getiriyor.

90'Assist Luka Modric, gol pasını veren isim.

90' Real Madrid takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Luka Modric.

89' Arda Turan ile Marcelo arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Arda Turan. Taç çizgisine yakın bir bölgede Real Madrid takımı oyuna başlayacak.

89' Barcelona takımında Javier Mascherano hakem Carlos Gomez tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

89' Real Madrid takımı korner kullanacak.

89' Real Madrid takımından Luka Modric sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

89'BlockedShotCristiano Ronaldo penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

87' Ceza sahası içinde topla buluşan Sergio Ramos, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

86' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Daniel Carvajal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

84' Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Real Madrid adına Luka Modric kullanacak.

84' Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Luka Modric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

83'FoulTaç çizgisine yakın bir yerde Marco Asensio, Sergio Busquets tarafından faule maruz kalıyor.

83'YellowBarcelona takımında Sergio Busquets hakem Carlos Gomez tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

80'FoulReal Madrid takımında Daniel Carvajal faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Neymar.

80' Barcelona takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lionel Messi.

80'YellowReal Madrid takımında Daniel Carvajal, sarı kart görüyor.

79' Real Madrid takımından Lucas Vazquez sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

78' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marco Asensio ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

78'Barcelona takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Andre Gomes çıkıyor ve yerine Arda Turan oyuna giriyor.

77'Real Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Karim Benzema çıkıyor ve yerine Marco Asensio oyuna giriyor.

76'CornerReal Madrid takımı korner kullanacak.

75'YellowBarcelona takımında Luis Suarez hakem Carlos Gomez tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

75' Real Madrid takımından Lucas Vazquez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

75' Marcelo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

74'BlockedShotLuka Modric tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

70' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Andres Iniesta ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

70'CornerBarcelona, Neymar ile köşe vuruşu kullanıyor.

69'BlockedShotAndres Iniesta ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

69'FoulMateo Kovacic – Sergio Busquets mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Barcelona lehine faul kararı veriyor.

69' Barcelona takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Sergio Busquets geçiyor.

68' Ceza sahası içinde topla buluşan Neymar, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

66' Barcelona takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Barcelona adına Sergio Busquets kullanacak.

66'SubstitutionReal Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Isco çıkıyor ve yerine Carlos Casemiro oyuna giriyor.

60' Real Madrid takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mateo Kovacic.

60'Barcelona takımında oyuncu değişikliği; Ivan Rakitic oyundan çıkarken Andres Iniesta oyuna giren isim.

53' Neymar, gol pasını veren isim.

53'GOOOLL!! Luis Suarez Barcelona takımını öne geçiren golü atıyor.

53' Barcelona takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lionel Messi.

52' Neymar, Raphael Varane tarafından faulle durduruluyor.

49'Ofsayt. Lucas Vazquez sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.

48'FoulMateo Kovacic, Luis Suarez tarafından faulle durdurulduğu için Real Madrid yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

48' Real Madrid takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Raphael Varane.

47'CornerIvan Rakitic ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.

47' Barcelona takımından Ivan Rakitic sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

46' Hakem ikinci yarıyı başladı.

45' Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

45'CornerIsco ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

43'FoulJavier Mascherano ile Karim Benzema arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Javier Mascherano.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Real Madrid takımı oyuna başlayacak.

43' Real Madrid, Luka Modric ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

42' Real Madrid takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Isco.

42'FoulIsco, Luis Suarez tarafından faulle durduruluyor. Real Madrid, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

40'CornerBarcelona, Neymar ile köşe vuruşu kullanıyor.

39' Real Madrid takımında Luka Modric yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topu eliyle kontrol ediyor.

39' Barcelona takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Barcelona adına Sergio Busquets kullanacak.

38' Cristiano Ronaldo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

37'OffsideHakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Luka Modric

37'CornerReal Madrid, Luka Modric ile köşe vuruşu kullanıyor.

37' Real Madrid takımından Luka Modric sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

37' Ceza sahası içinde topla buluşan Cristiano Ronaldo, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Marc-Andre Ter Stegen kurtarıyor.

22'Karim Benzema tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

21'FoulLionel Messi - Luka Modric mücadelesinde hakem, Barcelona yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Real Madrid lehine faul kararı veriyor.

21' Real Madrid takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Luka Modric.

21'BlockedShotCeza sahası içinde topla buluşan Luis Suarez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

20' Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Daniel Carvajal ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

19'FoulRaphael Varane, korner bayrağına yakın bir noktada Andre Gomes tarafından faule maruz kalıyor.

19' Real Madrid, Raphael Varane ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

18' Barcelona takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Lionel Messi geçiyor.

18' Lionel Messi, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Keylor Navas kurtarıyor.

17'FoulLionel Messi, Luka Modric tarafından faulle durduruluyor. Barcelona, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

10'Corner Barcelona takımı korner kullanacak.

10' Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Neymar ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

2'FoulSergio Busquets ile Mateo Kovacic arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Sergio Busquets. Yarı alanın ortalarından Real Madrid takımı oyuna başlayacak.

2' Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Real Madrid adına Luka Modric kullanacak.

1' Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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EL CLASICO'DA 11'LER BELLİ OLDU

BARCELONA: Stegen, Roberto, Mascherano, Pique, Alba, Busquets, A. Gomes, Rakitic, Neymar, Messi, Luis Suarez

Yedekler: Cillessen, Denis Suarez, Arda Turan, Iniesta. Paco Alcacer, Digne, Umtiti

REAL MADRID: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Kovacic, Vazquez, Isco, Ronaldo, Benzema

Yedekler: Casilla, Pepe, Nacho, James, Casemiro, Mariano, Asensio

Barcelona nefes kesecek El Clasico'da Real Madrid'i konuk ediyor. Barça ve Real'in 11'leri de belli oldu. Milli oyuncu Arda Turan El Clasico'ya yedekler arasında başlayacak. Barça'da sakatlığı geçen Iniesta da yedekler arasında. Tüm dünyanın merakla beklediği Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak. Mücadele ile igili tüm detaylar haberimizde olacak.

Barça, Madrid'i yenerek La Liga'da 6 puanlık farkı 3'e indirmek istiyor. Bu sezon hiç yenilmeyen Zidane'ın öğrencileri ise yenilmezlik serisini sürdürerek rakibiyle puan farkını açmak istiyor. Barça'da Jeremy Mathieu sakatlığı nedeniyle El Clasico'da forma giyemeyecek. Jordi Alba'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Real'de ise Gareth Bale, Alvaro Morata, Toni Kroos ve Coentrao'nun sakatlıkları bulunuyor.

Barcelona Real Madrid (El Clasico) ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

El Clasico 3 Aralık Cumartesi günü (Bugün) saat 18.15'te başlayacak ve LigTV 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

Barcelona, evinde Real Madrid'le tüm kupalarda oynadığı son 13 maçın sadece üçünü kaybetti (7G 3B).

Real Madrid, tüm kupalarda Barcelona ile oynadığı son dokuz maçın beşini kazandı (4M).

Barcelona bu maçı kazanırsa, La Liga'da rakibine karşı 50. iç saha galibiyetini almış olacak.

Barcelona, Real Madrid'e karşı oynadığı son 21 resmi maçta da gol buldu ve Clasico tarihinde (her iki takım adına) en iyi rekora sahip.

Lionel Messi, Clasico tarihinin en golcü oyuncusu (21). Ronaldo ise 16 golle Alfredo Di Stefano'nun (18) ardından üçüncü sırada.

Neymar, son altı Clasico'da beş gole katkıda bulundu (üç gol, iki asist).

Karim Benzema, La Liga'da Barcelona'ya karşı oynadığı son yedi maçta beş gol kaydetti.

Luis Suárez, Keylor Navas'ın Real Madrid kariyerinde ligde bir maçta iki gol atmayı başarmış olan tek oyuncu.

Eğer Real Madrid bu maçı kazanırsa, Zinedine Zidane, 1965'ten bu yana Camp Nou'da Barcelona'yı üst üste yenmeyi başaran ilk teknik direktör olacak (bunu en son Miguel Munoz başarmıştı: Dört maç).

Hiçbir Barcelona teknik direktörü, iç sahada üst üste iki Clasico kaybetmedi.

Real Madrid, tüm kupalardaki son 26 Clasico'da 11 kırmızı kart gördü, bunların dördü Sergio Ramos'a çıktı.

Son 26 Clasico'da sadece beş Barcelonalı oyuncu kırmızı kart gördü (tüm kulvarlarda).

Messi, Real Madrid'e karşı son beş resmi maçta gol atamadı ve Clasico'daki en uzun suskunluğunu yaşıyor.

Ronaldo'nun Barcelona'ya attığı 16 golün 10'u Camp Nou'da geldi.

Ronaldo, Barcelona'ya karşı ligde oynadığı son beş maçta dört gol attı.

Barcelona, 13 maç sonunda 27 puanla 2007/08'den bu yana en kötü performansını sergiliyor, ki o sezonu da üçüncü bitirmişlerdi.