İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Barcelona, Real Sociedad galibiyetiyle 4'te 4 yaptı

Barcelona, Real Sociedad galibiyetiyle 4'te 4 yaptı
Barcelona, Real Sociedad galibiyetiyle 4'te 4 yaptı

Barcelona, La Liga’nın 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Sociedad’ı 2-1 mağlup ederken, ligde 4’te 4 yaptı.

La Liga'nın 4. haftasında Barcelona, Estadio de Anoeta'da Real Sociedad ile mücadele etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, Barca ikinci yarıda açıldı. Katalan ekibi 63. dakikada Luis Suarez'in golü ile öne geçti. 3 dakika sonra bir kez daha gol sevinci yaşayan Ernesto Valverde'nin öğrencileri 66. dakikada Ousmane Dembele ile farkı 2'ye yükseltti. Maçın diğer kalanın gol olmayınca Barcelona sahadan 2-0 galip ayrıldı ve ligde 4'te 4 yaptı. Sociedad ise 4 puanda kaldı ve üst üste ikinci yenilgisini aldı.  

Oğuzhan Ort 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.