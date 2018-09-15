Barcelona, Real Sociedad galibiyetiyle 4'te 4 yaptı

La Liga'nın 4. haftasında Barcelona, Estadio de Anoeta'da Real Sociedad ile mücadele etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, Barca ikinci yarıda açıldı. Katalan ekibi 63. dakikada Luis Suarez'in golü ile öne geçti. 3 dakika sonra bir kez daha gol sevinci yaşayan Ernesto Valverde'nin öğrencileri 66. dakikada Ousmane Dembele ile farkı 2'ye yükseltti. Maçın diğer kalanın gol olmayınca Barcelona sahadan 2-0 galip ayrıldı ve ligde 4'te 4 yaptı. Sociedad ise 4 puanda kaldı ve üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Oğuzhan Ort